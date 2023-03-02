Adrian Lapena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lapena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Lapena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Lapena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Lapena 16 Nisan 1996 tarihinde Logroño şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Lapeña Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Lapena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Adrian Lapena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Lapena'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Lapena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Lapena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Lapena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Lapena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Berio

1 Temmuz 2015 yılında Real Sociedad B

23 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen

29 Ocak 2020 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Adrian Lapena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Lapena şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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