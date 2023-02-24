Adrian Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Mendes 21 Ağustos 2001 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Mendeš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Mendes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Contra Agency yapmaktadır. Adrian Mendes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Mendes'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2012 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U17

24 Ağustos 2018 yılında Elektra Osijek

30 Ağustos 2019 yılında NK Vukovar 1991

18 Şubat 2020 yılında NK Fuzinar

11 Ağustos 2020 yılında HNK Orasje

17 Şubat 2022 yılında FK Tuzla City

Adrian Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Mendes şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.