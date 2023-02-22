Adrian Riera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Riera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Riera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Riera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Riera 19 Nisan 1996 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Riera Torrecillas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Riera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Adrian Riera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 17 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Riera'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Riera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Riera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Riera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Riera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

1 Şubat 2016 yılında La Roda CF

30 Haziran 2016 yılında Atl. Levante

20 Ağustos 2016 yılında Getafe CF B

11 Temmuz 2017 yılında Formentera

31 Ocak 2018 yılında CD Toledo

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

17 Ağustos 2019 yılında Asteras Tripoli

Adrian Riera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Riera şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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