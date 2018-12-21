Adriano Correia Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADRİANO CORREİA KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ekim.1984

Adriano Correia kaç yaşında : 34

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Futbolcu

Adriano Correia doğum yeri : Curitiba, Brezilya

ADRİANO CORREİA BİYOGRAFİSİ

25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Beşiktaş oyuncusudur.

Adriano Correia, 26 Ekim 1984 tarihinde Curitiba, Brezilya’da doğmuştur. Doğduğu şehrin takımı olan Coritiba takımıyla futbol hayatına başladı. 2002 yılında 18 yaşında iken Coritiba'nın A takımında oynamaya başladı.

AdrianoCorreia Claro, Adrian Correia Claro adlarında iki çocuğu vardır.

Barcelona’dan önce 2004 yılı sonunda transfer olduğu Sevilla'da 6 sezon forma giyen ve sergilediği performansla Barcelona'ya transfer olan Adriano, birçok kez kupa sevinci yaşadı.

2010 yılından bu yana Barcelona forması giyen Adriano Correia, Katalan ekibi ile 187 maça çıktı 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon ise Barcelona'da 19 maçta forma giydi. 1 gol atan Brezilyalı oyuncu 2 asist yaptı. Adriano 5 kez de Milli Takım formasıyla mücadele etti.

25 Temmuz 2016 tarihinde Barcelona’dan 600 Bin euro bonservis bedeli ve 4,00 milyon euro transfer ücreti ile Beşiktaş’a 3 seneliğine transfer oldu.

Adriano Correia Profesyonel Futbol Kariyeri :

2002-2004 - Coritiba

2004-2010 - Sevilla

2010-2016 - Barcelona

2016 - ----- - Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

2003 - ------- - Brezilya U-20

2003 – 2013 - Brezilya

Kaynak:Biyografi.info