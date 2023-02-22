Adriano Skenderaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Skenderaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Skenderaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Skenderaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Skenderaj 26 Nisan 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Αντριάνο Σκεντεράι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Skenderaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Adriano Skenderaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adriano Skenderaj'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano Skenderaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Skenderaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriano Skenderaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Skenderaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Panathinaikos

16 Ağustos 2019 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

25 Eylül 2020 yılında GAS Ialysos

23 Temmuz 2021 yılında PS Kalamata

23 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

Adriano Skenderaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Skenderaj şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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