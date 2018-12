Adrien Brody Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADRİEN BRODY KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Nisan.1973

Adrien Brody kaç yaşında : 45

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Adrien Brody doğum yeri : Queens, New York, A.B.D.

ADRİEN BRODY BİYOGRAFİSİ

Adrien Brody, 1973 doğumlu Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema oyuncusu. En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nü en genç yaşta alan aktör unvanına sahip olan Brody, büyük bir hip-hop hayranı ve bu alanda yapımcı olmayı planlıyor.

Adrien Brody, tarih profesörü ve ressam olan Elliot Brody ve ünlü foto muhabiri Sylvia Plachy'nin çocukları olarak; Woodhaven, Queens, New York'ta, 14 Nisan 1973'te dünyaya geldi. Babasının anneannesi Museviydi, annesi ise Macaristan doğumlu bir Katolikti.

Annesinin çektiği fotoğraflarda sık sık yer alarak kamera karşısında rahat olmaya alışan ve daha çocuk yaşta aktör olmayı kafasına koyan Adrien Brody, 12 yaşında arkadaşlarının doğum günü partilerinde, The Amazing Adrien adıyla sihir gösterileri yapardı. Bu yeteneği, onu izleyen annesinin dikkatini çekti ve böylece oyunculuk eğitimi almasına karar verildi. Önce American Academy of Dramatic Arts'da çocuklar için düzenlenen haftasonu programlarına katıldı daha sonra New York'ta, Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts'da oyunculuk eğitimi aldı.

1980'li yıllarda bazı Broadway yapımlarında ve kısa bir süre Mary Tyler Moore ile birlikte, Annie McGuire adlı TV dizisinde rol aldı. Brody, 1989 yapımı Woody Allen'ın New York Stories adlı filmindeki küçük bir rolün ardından, 1993 yapımı Steven Soderbergh filmi King of The Hill'de seyirci karşısına çıktı.

1998 yapımı Restaurant adlı filmdeki performansı ile Independent Spirit Ödülü'ne aday gösterildi. 1998 yapımı Terrence Malick filmi The Thin Red Line (İnce Kırmızı Hat), 1999 yapımı Spike Lee filmi Summer of Sam ve 2000 yapımı Bread & Roses (Ekmek ve Güller) filmleri ile oldukça tanınan bir yüz haline gelen Brody, uluslararası arenada dikkate alınan aktörler arasına girdi.

Amerikalı aktöre dünya çapında bir şöhret ve birçok ödül kazandıran film ise Roman Polanski'nin 2002 yapımı filmi The Pianist (Piyanist) oldu. II. Dünya Savaşı yıllarında, Wladyslaw Szpilman adında çok yetenekli Polonyalı, Yahudi bir piyanistin Varşova'nın arka sokaklarındaki hayat mücadelesini başarıyla canlandırdığı rol için; oturduğu daireden ve arabasından vazgeçerek aylarca içine kapanık bir yaşam süren, piyanoda Chopin çalmayı öğrenen, 13 kilo kaybeden ve yaşadığı stres sonucu uzun süredir beraber olduğu sevgilisinden ayrılan Adrien Brody, filmdeki performansı sonucunda 2002 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ının sahibi oldu. Ödülünü vermek üzere onu çağıran aktris Halle Berry'i öperek salondaki herkesi şaşırtan ünlü aktörün yarıştığı diğer adayların tümü önceden Oscar kazanmış aktörlerdi (Nicolas Cage, Michael Caine, Daniel Day Lewis, Jack Nicholson). Ayrıca, aynı performansıyla en iyi aktör dalında National Society of Film Critics ve Boston Society of Film Critics ödüllerine de sahip oldu.

2005 yılında The Jacket adlı filmde canlandırdığı Jack Starks ve Peter Jackson'ın yönettiği King Kong adlı filmde canlandırdığı Jack Driscoll karakterleriyle başarılı kariyerine devam eden Brody, ayrıca Tori Amos'un A Sorta Fairytale adlı ilginç müzik videosunda da rol aldı.

Gereğinden fazla cesur olan Brody'nin, duvarların üzerinde yaptığı küçük gösteriler sonucu birkaç kez burnu kırıldı. 1992 yılında geçirdiği motosiklet kazasında, bir arabanın üzerinden uçarak asfalta çakılan ve tekrar burnunu kırarak ciddi şekilde yaralanan Amerikalı aktörün iyileşmesi uzun zaman aldı.

2004 yılında Esquire Dergisi tarafından Amerika'nın en iyi giyinen adamı seçilen Adrien Brody, Sky Nellor ile birlikte yaşıyor ve Ceelo adında chihuahua cinsi bir köpeği var.

Kaynak:Biyografi.info