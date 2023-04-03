Adrien Louveau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Louveau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Louveau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Louveau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Louveau 1 Şubat 2000 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Louveau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Adrien Louveau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens futbol takımında oynamaktadır. RC Lens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrien Louveau'nin RC Lens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrien Louveau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Louveau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrien Louveau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Louveau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2022 yılında Lens

Adrien Louveau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Louveau şuan RC Lens takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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