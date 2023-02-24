Adrijan Rudovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrijan Rudovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrijan Rudovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrijan Rudovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrijan Rudovic 10 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrijan Rudovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrijan Rudovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrijan Rudovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrijan Rudovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrijan Rudovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrijan Rudovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrijan Rudovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2015 yılında KF Tërbuni

18 Temmuz 2016 yılında Otrant-Olympic

2 Şubat 2018 yılında Panserraikos

31 Temmuz 2018 yılında Otrant-Olympic

6 Şubat 2020 yılında FK Bokelj

21 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Adrijan Rudovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrijan Rudovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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