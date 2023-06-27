Advantan Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır? Advantan Krem Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Advantan krem alerjik ve iltihabi deri hastalıklarını baskılar ve ödem, kaşıntı, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, deri kalınlaşması ve diğer şikayetler (ağrı veya yanma hissi) gibi deri sorunları için kullanılır. Peki, oldukça etkili bir krem olan Advantan krem nedir, ne için kullanılır? Advantan Krem Fiyatı Ne Kadar? Kaç TL? Hangi bölgeler için kullanımı uygundur?

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Advantan Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır? Advantan Krem Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

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Advantan krem uzman doktorların önerisiyle kullanılması gereken bir ilaçtır. Advantan krem nedir, ne için kullanılır, nasıl kullanılır? Advantan krem fiyatı ne kadar? Kremin etkin maddesi Metilprednisolon’dur. Bu krem, vücutta şişlik, kızarıklık ve iltihaba sebep olan kimyasalların etkilerini azaltır. Uzman doktorların önerisiyle kullanılır. Alerji önleyici ve damar daraltıcı özellikleri bulunan bu krem kaşıntılı deri ve saçlı deride görülen iltihabın tedavisi için kullanılır.

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Advantan Krem Ne İçin Kullanılır?

Advantan krem;

  • Temas ve alerjik nedenli deri iltihabı,
  • Akıntılı egzama,
  • Kaşıntılı deride madeni para görünümünde seyreden egzama,
  • Alerjik deri iltihabı (atopik dermatit, nörodermatit),
  • Kızarık deri üzerinde sarı, çocuk egzaması,
  • Bacaklarda varise bağlı egzama,
  • Hafifçe yağlı ve kuru kabuklar halinde görülen döküntüler (seboreik egzama) tedavisinde ve herhangi bir şekilde sınıflandırılmamış egzama,
  • Ansızın ortaya çıkan egzama(sinirsel sebepler sonucu tende kabartı ve kızarıklar ile baş gösteren kaşıntılı kronik deri iltihabı) tedavisi için kullanılabilir.

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Advantan Krem Hangi Hastalıkta Kullanılmaz?

Gül hastalığı (rozase),tedavisinde ve akne (akne vulgaris) tedavisinde kullanılmaz. Tedavi süresi yetişkinlerde 3 ayı; bebeklerde ve çocuklarda 1 ayı geçmemelidir. Açık, derin yaralara ve göze temas ettirilmemelidir. Düşük yağ ve yüksek su içeriğine sahip olduğundan özellikle akut ve egzama için, çok yağlı deri ve vücudun açık ya da tüylü bölgeleri için uygundur. Kremi kesinlikle uzman doktorunuza sormadan kullanmamalısınız. Eğer içerisinde alerjik bir madde varsa bu ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan prepatların kullanılması sakıncalıdır. Hamileyseniz ya da hamilelik şüpheniz varsa kullanmanız tavsiye edilmez. Peki, advantan krem nasıl kullanılır? Öncelikle kremi uzman doktorunuz nasıl önerdiyse o şekilde kullanmanız gerekir. Bunun haricinde hastalıklı deriye ince bir tabaka halinde uygulayın ve hafifçe ovalayarak cildinize yedirin. Günde 1 defa uygulamanız yeterli olacaktır. Advantan krem fiyatı ne kadar? 30 gramlık tüplerde sadece eczanelerde satılan bu kremin fiyatı 14,78 TL'dir.

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Kullanım Dozu

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, günde bir defa ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür ve hafifçe ovalanır. Ciddi enflame seborreik ekzemada, yüzün etkilenen alanları 1 haftadan uzun süre tedavi edilmemelidir. Erişkinlerde kullanım süresi genel olarak 2 haftayı aşmamalıdır.

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