Aegir Jarl Jonasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aegir Jarl Jonasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aegir Jarl Jonasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aegir Jarl Jonasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aegir Jarl Jonasson 8 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ægir Jarl Jónasson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aegir Jarl Jonasson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Aegir Jarl Jonasson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Aegir Jarl Jonasson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Aegir Jarl Jonasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aegir Jarl Jonasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aegir Jarl Jonasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aegir Jarl Jonasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2015 yılında Fjölnir

21 Şubat 2019 yılında KR Reykjavík

Aegir Jarl Jonasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aegir Jarl Jonasson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aegir Jarl Jonasson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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