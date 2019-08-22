AEK-Trabzonspor maçında 4 gol!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı ve turun ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşılaşıyor...

Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spyros Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetiyor.

Maçın hemen başında geriye düştük. 4. dakikada sol kanattan tehlikeli gelen Helder Lopes, ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen topa tek vuruş yapan Livaja, Uğurcan'ı avladı ve AEK öne geçti. 1-0

7. dakikada Abdülkadir, kaleyi yokladı. Ceza sahasının hemen önünde AEK savunmasına zor anlar yaşatan genç yıldız, şutunu gönderdi. Kaleci Vargas, güçlükle topu önledi.

12. dakikada AEK tehlikeli geldi. Savunma arkasına kaçan Oliveira'nın sert şutu Uğurcan'da kaldı

22. dakikada Fırtına, penaltı kazandı. Nwakaeme'nin pasında AEK ceza sahasına giren Filip Novak, Vranjes'in müdahelesiyle yerde kalınca Alman hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa, topu direkten auta gönderdi.

Gol! Spiros Louis Olimpik Stadyumu Stadı'nda skora denge geliyor. 28. dakikada Caleb Ekuban golün sahibi. Skor şimdi 1-1.

Gol! 44. dakikada Caleb Ekuban (Trabzonspor) kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atıyor! Durum şu an 1-2.

İlk 45 dakika, temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Gol! 71. dakikada Ekuban'ın golü ile Trabzonspor 3-1 skorla arayı açıyor

Ayrıntılar geliyor...

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İLK 11'LER:

AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth