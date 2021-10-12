Aerobik ne demek, TDK'ya göre Aerobik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aerobik ne demek? Aerobik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aerobik kelimesi. Peki aerobik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aerobik nedir, aerobik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AEROBİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aerobik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aerobik kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre aerobik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü



AEROBİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aerobik solunum

