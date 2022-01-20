Aeroloji ne demek, TDK'ya göre Aeroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aeroloji ne demek? Aeroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aeroloji kelimesi. Peki aeroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aeroloji nedir, aeroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AEROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aeroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aeroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aeroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hava araştırmaları bilimi

