AFAD acı haberi duyurdu: Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

Deprem uzmanı olarak tanınan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı konusundaki bilgi ve birikimi ile dikkat çeken Dr. Oğuz Gündoğdu, 1999 senesinde Kocaeli Gölcük depremi sırasında sahada aktif olarak görev almıştı. Emekli olması sonrası Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yapan ve çeşitli toplantılar katılarak vatandaşları İstanbul depremine karşı bilgilendiren Oğuz Gündoğdu'dan acı haber geldi.

AMELİYAT SONRASI KALBİ DAYANAMADI

Kalp ameliyatı sonrası rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınmış ve kalbine stent takılmıştı. Bu sabah saatlerinde durumu ağırlaşan, Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AFAD'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi deprem uzmanı, Dr. Oğuz GÜNDOĞDU aramızdan ayrılmıştır.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Oğuz Gündoğdu'nun biyografisi...