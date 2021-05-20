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  3. AFAD açıkladı: Denizli'de bir deprem daha! Bu kez 3,8 ile sarsıldı!

AFAD açıkladı: Denizli'de bir deprem daha! Bu kez 3,8 ile sarsıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgide, merkex üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında dün de bir tanesi 4,1 ve diğer 4,3 olmak üzere iki sarsıntı yaşanmıştı.

AFAD açıkladı: Denizli'de bir deprem daha! Bu kez 3,8 ile sarsıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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