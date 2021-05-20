AFAD açıkladı: Denizli'de bir deprem daha! Bu kez 3,8 ile sarsıldı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgide, merkex üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında dün de bir tanesi 4,1 ve diğer 4,3 olmak üzere iki sarsıntı yaşanmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Pamukkale (Denizli)
Tarih-Saat : 20.05.2021, 04:01:22 TSİ
Enlem : 37.8406 N
Boylam : 29.2456 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/18HzCy5CRn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi