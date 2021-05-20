AFAD açıkladı: Denizli'de bir deprem daha! Bu kez 3,8 ile sarsıldı! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgide, merkex üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında dün de bir tanesi 4,1 ve diğer 4,3 olmak üzere iki sarsıntı yaşanmıştı.

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