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  3. AFAD açıkladı: İzmir'deki depremde can kaybı 92'ye yükseldi

AFAD açıkladı: İzmir'deki depremde can kaybı 92'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'deki depremde can kaybının 92'ye yükseldiği, 147 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtildi.

AFAD açıkladı: İzmir'deki depremde can kaybı 92'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

AFAD, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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