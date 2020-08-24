AFAD açıkladı! Kayseri Sarıoğlan ilçesinde korkutan deprem
AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre,Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 10.24'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem verilere göre yerin 5,77 kilometre altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.3 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kaydedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
MALATYA'DA DEPREM OLMUŞTU
Ayrıca, dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. O depremin akabinde bu depremin olması dikkat çekti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 24, 2020
PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) https://t.co/ueAKdjh7EC
24.08.2020, 10:27:42 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Sarioglan (Kayseri)
Tarih-Saat : 24.08.2020, 10:27:41 TSİ
Enlem : 39.0358 N
Boylam : 35.8801 E
Derinlik : 5.77 km
Detay : https://t.co/GTucYe7W7I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi