AFAD açıkladı! Malatya Pütürge'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 11.58'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.4 büyüklüğünde yerin 1.4 kilometre altında kaydedildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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