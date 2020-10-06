AFAD açıkladı! Malatya Pütürge'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 11.58'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.4 büyüklüğünde yerin 1.4 kilometre altında kaydedildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 06.10.2020, 11:58:31 TSİ
Enlem : 38.2688 N
Boylam : 38.8348 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/22HCwHNHPr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 6, 2020
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/tmvsEmsEha
06.10.2020, 11:58:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 1.4 km#Kandilli