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AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

Aniden düşen sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede şiddetli yağışlar meydana gelmiş ve sele neden olmuştu. Kastamonu ve Bartın'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili AFAD tarafından açıklama geldi. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

Kastamonu ve Bartın'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana gelmişti. Dün sabah saatlerinden itibaren felakete maruz kalan halka yardım için canla başla mücadele eden ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. AFAD tarafından gece saatlerinde gelen açıklamaya göre ise Kastamonu'da iki vatandaşımız hayatını kaybederken, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

"2 ÖLÜ, 1 KAYIP"

Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sn. Muhterem İNCE’nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği beliritilirken, bölgedeki mevcut ekiplere destek olması amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği aktarıldı.

AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

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