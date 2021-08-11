Bartın'da yaşanan sel felaketinde bilanço belli olmaya başladı! Vali Sinan Güner: "1 vatandaş kayıp!"

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkiisinde bir yol çöktü, bir araç sular altında kaldı. Araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar için ise iş makineleri çağırıldı.

1 KİŞİ KAYIP!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güler:

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar. Evi yıkılan 80 yaşlarındaki bir kadın vatandaşımız ise kayıp. Arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.