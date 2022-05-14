AFAD açıkladı! Uykuda yakalandılar! İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremSeeing a white headscarf in a dreamSeeing someone is crying in a dreamKânunusani ne demek, TDK'ya göre Kânunusani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?What does it mean to dream of armed men?Abdurrahman Dilipak açıklamalarıyla şaşkına çevirdi! " Yerli ve milli bir çıplaklar kampımız olsun"TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!Son dakika! 13 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Son dakika! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!On Numara sonuçları 13 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 13 Mayıs 2022
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. AFAD açıkladı! Uykuda yakalandılar! İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı! Uykuda yakalandılar! İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Ege Denizi açıklarında saat 01.08'de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin İzmir'in Çeşme ilçesine olan uzaklığı ise 7.27 kilometre olarak belirlendi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde yerin 17.5 km altında kaydedildi. 

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT