AFAD açıkladı! Uykuda yakalandılar! İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Ege Denizi açıklarında saat 01.08'de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin İzmir'in Çeşme ilçesine olan uzaklığı ise 7.27 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde yerin 17.5 km altında kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.