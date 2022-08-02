AFAD duyurdu! Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sularında deprem meydana geldi. Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu. Merkez üssü Tekman olan depremin, 4.3 büyüklüğünde ve 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bir diğer tespite göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde olup, 8.6 km derinlikte meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşları korkuttu.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.