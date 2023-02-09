AFAD duyurdu: Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremle mücadele ederken bu kez başka bir ilimiz sallandı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 21.49'da Ankara'nın Haymana ilçesinde yerin 7.05 km altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem kısa süreli panik yarattı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2023-02-09
Saat:21:49:41 TSİ
Enlem:39.333 N
Boylam:32.698 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/eYPASwPe6h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi