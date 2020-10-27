AFAD duyurdu! Antalya Alanya'da korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 11.32'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 58.13 kilometre altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 17,6 kilometre altında meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.61 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 27.10.2020, 11:32:56 TSİ
Enlem : 35.9980 N
Boylam : 31.3913 E
Derinlik : 58.13 km
Detay : https://t.co/AalsyCfd6S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2020
AKDENIZ https://t.co/zkr9uGBFrP
27.10.2020, 11:32:55 TSİ
Büyüklük: 3.5,
Derinlik: 17.6 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.