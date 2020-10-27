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AFAD duyurdu! Antalya Alanya'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 11.32'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 58.13 kilometre altında gerçekleşti. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 17,6 kilometre altında meydana geldi.

 

 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör


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