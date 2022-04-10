AFAD duyurdu! Art arda depremler! Van ve Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na yeni heykel tavsiyesi! "Domuz heykeli yap, Canan çok mutlu olur, ailecek domuz yiyorlar"

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