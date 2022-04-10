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AFAD duyurdu! Art arda depremler! Van ve Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Van ve Malatya'da sabahın erken saatlerinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde ve Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem ilk olarak Pütürge'de saat 05:08 sıralarında ardından Tuşba'da saat 05:43 sıralarında kaydedildi.

 

 

AFAD duyurdu! Art arda depremler! Van ve Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 10 NİSAN 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Nisan 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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