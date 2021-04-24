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AFAD duyurdu! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korkutan deprem

AFAD verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizinde yaşanan fay hareketliliği nedeniyle son günlerde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında çok sayıda deprem meydana gelmişti. Bu kez ise gece saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesi sallandı. AFAD'ın verilerine göre saat 01.53'te yerin 8,84 kilometre altında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

 

 

AFAD SON DEPREMLER (24 NİSAN 2021 CUMARTESİ)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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