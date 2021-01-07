AFAD duyurdu: Çanakkale ve Bingöl'de deprem!
AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde, Bingöl Karlıova'da ise 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 03.58 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de saat 03:47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Gökçeada'daki depremin derinliği 36.83 km, Karlıova'daki depremin derinliği ise 6.98 km olarak belirlendi.
Çanakkale Gökçeada