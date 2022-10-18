AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İrem Yıldız
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. (İHA)

İlgili Haberler
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Deprem olmasın diye 13 kişiyi vahşice katleden Kaliforniyalı seri katil: Herbert Mullin
Deprem olmasın diye 13 kişiyi vahşice katleden Kaliforniyalı seri katil: Herbert Mullin
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
FETÖ'ye finansal destek operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı!
FETÖ'ye finansal destek operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Haberler
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Aybüke isminin anlamı nedir, Aybüke ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aybüke isminin anlamı nedir, Aybüke ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Çok Okunanlar
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendini destekleyenler başarısız olarak değerlendirdi"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendini destekleyenler başarısız olarak değerlendirdi"
Muğla'da korkutan olay! Öğrenci servisinde yangın çıktı!
Muğla'da korkutan olay! Öğrenci servisinde yangın çıktı!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!