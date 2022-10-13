AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.09'da 28.57 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesine 154.09 km uzaklıkta kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 83.3 km derinlikte, 4.4 şiddetinde kaydedildi.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 13 EKİM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 13 EKİM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 13 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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