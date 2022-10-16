Kocaeli'de kahreden olay! Kazara ateşlenen silahla baba katili oldu!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, babasının elinden silah almaya çalışan bir adam yanlışlıkla babasını vurarak öldürdü.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre T.Y. ile A.K. telefonda konuşurken aralarında maddi mevzular nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma hararetlenince yüz yüze gelmeye karar veren ikili cadde üzerinde buluşarak tartışmalarına devam etti. Söz tartışma kavgaya dönüşünce A.K., cebinden çıkardığı bıçakla T.Y.'yi yaralamaya çalıştı.

Kocaeli'de kahreden olay! Kazara ateşlenen silahla baba katili oldu!

ARBEDEDE VURULDU

Kendini bıçaktan korumak isteyen T.Y. de yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateşledi. Kavgayı ayırmak için giden F.Y., babasının elinden silahı almaya çalışırken arbede yaşandı. Aralarında yaşanan arbede nedeniyle silah kazara ateşlenince T.Y., göğsünden vurularak yaralandı. 112 Acil ekiplerine ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri F.Y.'yi gözaltına alırken sağlık ekipleri de baba T.Y.'yi hastaneye kaldırdı.

T.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kahreden olay! Kazara ateşlenen silahla baba katili oldu!

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