Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşini darp eden Gökhan N.'ye müdahale etmek isteyen polis memuru Samih Altıntaş, apartmanın 2.katından üçüncü katına çıkmaya çalışırken yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altıntaş hayatını kaybederek şehit oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

Alınan bilgilere göre olay Osmangazi İlçesinde bağlı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesinde meydana geldi.

Eşiyle sözlü tartışma yaşayan Gökhan N. (36), tartışmanın şiddetlenmesiyle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine yapılan ihbar sonucu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görev yapan polis memuru Samih Altıntaş, (47) olay yerine geldi. Samih Altıntaş, kapıyı çalsa da kimse kapıyı açmadı.

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

KADINI KURTARMAK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Gözü dönen Gökhan N., eşinin balkondan atmaya çalıştı. Bunun üzerine polis memuru Altıntaş, kadını kurtarmak için 2.kattan 3.kata tırmanmaya çalıştı. Altıntaş, tutunduğu demir korkuluğun kopması sonucu yere düşerek ağır yaralandı.

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altıntaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

ACI HABER

Ağır yaralı olan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memurunun 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise şehit polisin acı haberi hastaneden bildirdi.

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

ZANLININ BİRÇOK SABIKASI VARMIŞ

Öte yandan, birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

Bursa'da acı olay! Kadına şiddeti önlemek isteyen polis memuru Samih Altıntaş şehit oldu

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