Uyuşturucu dumanı bir aileyi dağıttı! Evinde madde kullanmak için düzenek kuran baba, hem kendisinin hem de 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayda 4 yaşındaki E.M.K. ve 34 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre 34 yaşındaki İ.K., uyuşturucu madde kullanmak için evinde düzenek kurdu. Kurduğu düzenek nedeniyle çıkan dumanlar bütün daireye yayılınca kendisi de dahil evde bulunan 4 yaşındaki kızı E.M.K. ve eşi S.K. uyuşturucu dumanından etkilendi.

Uyuşturucu dumanı bir aileyi dağıttı! Evinde madde kullanmak için düzenek kuran baba, hem kendisinin hem de 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu

KAPIYI POLİSLER AÇTI

Bir süre aileden haber alamayan yakınları evlerine giderek kontrol etmek istedi. Kapıyı kimse açmayınca endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar eden yakınları, olay yerine gelen polis ekiplerinin daireye girmesi üzerine acı gerçekle karşılaştı.

Baba İ.K., anne S.K. ve küçük kızları E.M.K.'nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören sağlık ekipleri 4 yaşındaki küçük kızın ve 24 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini belirledi. Anne S.K. ise ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun ağır olduğu bildirilirken hayatını kaybeden baba ve küçük kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ailenin bir çocuğunun daha olduğu, olay sırasında başka bir yakınlarının yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.Uyuşturucu dumanı bir aileyi dağıttı! Evinde madde kullanmak için düzenek kuran baba, hem kendisinin hem de 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu

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