Antalya'da pes dedirten görüntüler! İntihara teşebbüs eden vatandaşı film izler gibi izlediler!

Antalya'da motoru çalındıktan sonra üzülüp bunalıma giren bir vatandaşın köprünün tepesine çıkıp intihar etmeye çalışmasını bölgede bulunanlar hiçbir yardımda bulunmadan ellerine adlıkları telefonlar ile izlediler.

Rukiye Karapunar
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Antalya'da pes dedirten görüntüler! İntihara teşebbüs eden vatandaşı film izler gibi izlediler!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşağın araç üst geçidinde yaşanan olayda bilgiye göre, motosikleti çalınan ve ardından bunalıma giren G.D. (38) üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşağın yan yolundaki trafik akımı kesilirken, itfaiye ekipleri de önlem amaçlı şişme branda açtı.

Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma girip köprülü kavşaktaki üst geçitte "kimseye arkamızı dönemiyoruz artık" diyen şahıs, toplanan kalabalığa arkasını dönük bir şekilde intihara teşebbüs etti. Olay anlarını 7'den 70'e tüm vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayınlarken, şahıs 1 saatlik çalışmayla ikna edildi.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! İntihara teşebbüs eden vatandaşı film izler gibi izlediler!

"ARTIK ARKAMIZI DÖNEMİYORUZ"

Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., motosikletinin çalındığını ve kendisiyle ilgilenilmediğini ileri sürerek, "Sabah motorum çalındı, memurları arıyorum gelen olmadı. Artık arkamızı dönemiyoruz, böyle yürümeye başladık" dedi.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! İntihara teşebbüs eden vatandaşı film izler gibi izlediler!

YOLDAN GEÇENLER KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALDI

G.D'yi ikna çabaları sürerken, kaldırımda ve refüjlerde toplanan kalabalık cep telefonlarıyla naklen yayın yaptı. Canlı yayın yapanlar arasında her yaştan kadını ve erkeğin olması dikkat çekti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti, çektiği fotoğrafı da yüzü gülerek inceledi.

Tüm bunlar sürerken, G.D.'nin yanına gelen emekli polis memuru Turgay Evren, genci telefonda birileriyle görüştürdü ve ikna etti. G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da pes dedirten görüntüler! İntihara teşebbüs eden vatandaşı film izler gibi izlediler!

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