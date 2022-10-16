Öfkeli grup, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı adama kaldırım taşı ile saldırdı!

Gece saat 00:30 sularında İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 40 yaşındaki K.Y., bir grupla yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya girdi. Sözlü tartışmanın şiddetlenmesiyle araçlarından inen grup, K.Y.'ye saldırmaya başladı. Gruptan bir kişi, yol kenarında gördüğü kaldırım taşını alarak K.Y.'nin başına vurarak yaraladı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınan o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Tartışmaya şahit olan vatandaşların 112 Acil ekiplerine ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan K.Y.'ye ilk müdahaleyi yapmalarının ardından ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başladı.
Hastanede tedavisi süren K.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.