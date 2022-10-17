İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 7 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, gecenin ortasında alev alev yandı!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen olayda, iddia edilene göre iki katlı ahşap binanın çatı katında, nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yangına ve binadakilere müdahale etti.

İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 2 katlı ahşap, ev gecenin ortasında alev alev yandı!

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekipler, binada bulunan 7 kişiyi ve binanın hemen yakınında bulunan binadaki vatandaşları tahliye ederek faciayı önledi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik söndürme çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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