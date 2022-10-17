Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gece saatlerinde, bir binanın 2'inci katında yaşayan genç pencereden aşağı düştü.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre alkollü olan 25 yaşındaki D.Ş., 3 katlı binanın 2'inci katından düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil ekiplerine ihbar edilen genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmenin etkisiyle kafatası, göğüs kafesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen gencin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesi 25 yaşında D.Ş. için hastane önünde bekleyişinin gözyaşları ile sürdürürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. D.Ş.’nin düşme sebebi olarak denge kaybı, bilerek atlama ya da biri tarafından itilmiş olma ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!

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