Gece kulübünde yangın çıkmıştı! Can kaybı sayısı aylar sonra arttı!

Ağustos ayında ülkenin güney doğusundaki Chonburi bölgesinde bulunan Mountain B adlı gece kulübünde yangın çıkmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etmişti. Yetkililerin açıklamasına göre 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 kişinin ise yaralandığının açıklandığı yangında can kaybı arttı.

AYLAR SONRA CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Yangının üzerinden aylar geçmesi sonra yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle can kaybı 25'e yükseldi. İkisi ventilatöre bağlı bulunan 8 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğü kaydedildi.

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Öte yandan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2009'da yine bir gece kulübünde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, kulübün sahibi suçlu bulunarak 2011'de hapse atılmıştı. Phuket'te de 2012 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.