AFAD duyurdu: Erzurum sabah saatlerinde sallandı!

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; 27 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Erzurum'da deprem oldu. Tekman'da meydana gelen depremin şiddeti 3.7 olarak belirtilirken derinliği ise 6.97 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Erzurum Tekman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.59 olarak açıklanırken derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.