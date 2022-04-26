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AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem!
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