AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde saat 22.11'de bir deprem meydana geldi.

#DEPREM: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde saat 22.11'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri takip etmek için:



➡️ https://t.co/cofXSurHiN@DepremDairesi — AFAD (@AFADBaskanlik) April 26, 2022