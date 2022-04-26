AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem!
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4,6 büyüklüğünde saat 22.11'de bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde saat 22.11'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 26, 2022
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