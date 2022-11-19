AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem

AFAD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 10.16'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Paphos köyü, derinliği 11.51 kilometre, büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de yerin 8.4 km altında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 19 KASIM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde deprem

AFAD SON DEPREMLER 19 KASIM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Kasım 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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