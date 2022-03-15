AFAD duyurdu: Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Gürcistan'ın Chokhatauri kenti yakınlarında saat 15.25 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan sarsıntı Chokhatauri sakinleri tarafından net bir şekilde hissedilirken, herhangi can ve mal kaybı olmadığı da bildirildi.
#DEPREM: Gürcistan'ın Chokhatauri kenti yakınlarında saat 15.25'te (TSİ) 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 15, 2022
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AFAD SON DEPREMLER 15 MART 2022
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