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AFAD duyurdu: Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Gürcistan'ın Chokhatauri kenti yakınlarında saat 15.25 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan sarsıntı Chokhatauri sakinleri tarafından net bir şekilde hissedilirken, herhangi can ve mal kaybı olmadığı da bildirildi.

AFAD duyurdu: Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 15 MART 2022

Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

AFAD SON DEPREMLER

Bölge Gündem Editör Ekibi
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