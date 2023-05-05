AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17:52 sularında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 9 il büyük etkilenmişti. Depremler şiddeti her ne kadar bölgede azalsa da zaman zaman büyük şiddetli depremler meydana gelebiliyor.

AFAD DUYURDU! KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM

Bu kapsamda AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17:52 sularında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İlde herhangi bir yıkımın olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bölgedeki ekipler, vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi yönünde sürekli vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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