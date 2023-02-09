AFAD duyurdu: Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, ekipler diğer illere sevk edildi

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin hasar bıraktığı Kilis'teki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD duyurdu: Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, ekipler diğer illere sevk edildi

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi devam ediyor. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Kilis'teki çalışmalar tamamlandı.

AFAD duyurdu: Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, ekipler

KİLİS'TEKİ EKİPLER DİĞER İLLERE SEVK EDİLDİ

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir" denildi.

AFAD duyurdu: Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, ekipler

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