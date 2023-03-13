AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD sosyal medyadan açıkladı. AFAD: “Malatya’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından olumsuz durum bulunmamaktadır”

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Malatya’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından olumsuz durum bulunmamaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

OLUMSUZ DURUM OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından AFAD olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

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