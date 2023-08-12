AFAD duyurdu: Malatya'da üst üste yeni deprem!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,35 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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AFAD duyurdu: Malatya'da üst üste yeni deprem!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya, bugün bir depremle daha sarsıldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Bir deprem daha!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, 16:40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

Twitter hesabından depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

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