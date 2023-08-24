AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya gör Malatya'nın yeşilyut ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu.

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AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre bu sabah saat 08.35'e merkez üssü Malatya'nın Yeşilrt ilçesi ve derinliği 7 km olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saat 8.35'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kurumlarımızın tüm ekipleri ve saha çalışmalarına başladığı ve devam ettiğini belirtti.

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