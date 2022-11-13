AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi 4.7 ile sallandı!

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05:08'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi 4.7 ile sallandı!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, 78.1 derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Girit Adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde 13.4 km derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 13 KASIM 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir..

Son depremleri görmek için tıklayınız

AFAD SON DEPREMLER 13 KASIM 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için tıklayınız

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