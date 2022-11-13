AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi 4.7 ile sallandı!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, 78.1 derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Girit Adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde 13.4 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/p281KP9m6K
13.11.2022, 05:08:07 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 13.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 13 KASIM 2022 PAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir..
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [239.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-13
Saat:05:08:15 TSİ
Enlem:34.662 N
Boylam:26.547 E
Derinlik:78.1 km
Detay:https://t.co/iaztFylNeU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 13 KASIM 2022 PAZAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde: