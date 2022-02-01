AFAD duyurdu! Van Tusba'da 3.9 şiddetlerinde art arda depremler!

AFAD verilerine göre deprem Van Tusba'da saat 04:54 ve 05.25'de yerin 13.0 km altında. 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

AFAD SON DEPREMLER 1 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 OCAK 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız....