AFAD duyurdu! Van Tusba'da 3.9 şiddetlerinde art arda depremler!
AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Van Tusba'da 3.9 şiddetlerinde art arda depremlerin meydana geldiği ifade edildi.
AFAD verilerine göre deprem Van Tusba'da saat 04:54 ve 05.25'de yerin 13.0 km altında. 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 01.02.2022, 05:25:38 TSİ
Enlem : 38.8886 N
Boylam : 43.5423 E
Derinlik : 13.31 km
Detay : https://t.co/mPnx3cvmv6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 01.02.2022, 04:54:12 TSİ
Enlem : 38.9201 N
Boylam : 43.4885 E
Derinlik : 12.87 km
Detay : https://t.co/TsnaiYsRHf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 1 OCAK 2022 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 OCAK 2022 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.