AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.7 şiddetinde deprem!

AFAD verilerine göre deprem Bingöl Yayladere'de saat 03:49'da yerin 7.00 km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi..

Deprem, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum gibi şehirlerde de yakından hissedildi. Bingöl Valiliği sarsıntıyla ilgili açıklama yayınlarken ilk belirlemelere göre yaralı ve can kaybının olmadığı ifade edildi.

AFAD SON DEPREMLER 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız..