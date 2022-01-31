Bingöl'de deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Bingöl neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Elazığ'a komşu olan Bingöl'de deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Bingöl'de neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 31 OCAK 2022 PAZARTESİ BİNGÖL NEDEN SALLANDI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi Elazığ- Karakoçan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.06'da meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. Elazığ'a komşu olan illerden biri olan Bingöl'de de bu deprem hissedildi.